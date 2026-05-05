Visite guidée de Mont-Saint-Vincent Le Bourg Mont-Saint-Vincent

Mont-Saint-Vincent

Visite guidée de Mont-Saint-Vincent

Le Bourg Départ du parking de la salle des fêtes Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30

Découvrez le village de Mont-Saint-Vincent, son histoire et son patrimoine son église romane, le musée du Grenier à Sel, ses ruelles, ainsi que son point de vue sur toute la région, le temps d’une visite guidée d’environ 1h30.

Réservation en ligne jusqu’à la veille à 18h. Le jour-même, contacter l’Office de Tourisme pour vérifier la disponibilité. .

Le Bourg Départ du parking de la salle des fêtes Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Visite guidée de Mont-Saint-Vincent

L’événement Visite guidée de Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II