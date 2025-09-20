Visite guidée de Morteau « La pierre dans l’architecture » Hôtel de Ville de Morteau Morteau

Visite guidée de Morteau « La pierre dans l’architecture » Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Hôtel de Ville de Morteau Doubs

Rendez-vous devant l’Hôtel de ville, où une personne vous accueillera à 15h et à 16h30.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite accompagnée par le CAUE, cabinet de conseil en urbanisme et en architecture. Vous découvrirez la ville de Morteau et l’usage de la pierre dans son architecture.

Hôtel de Ville de Morteau 2 place de l’Hôtel de Ville, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Estelle Cohier / OTGTM