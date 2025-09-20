Visite guidée de Moulin à eau de Nieul Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Demi-tarif : 2,50€ Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h

Maison de la Meunerie 16, rue du Moulin 85240 Rives d’Autise Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire 02.51.52.47.43 http://https//maisondelameunerie-vendee.fr https://www.facebook.com/lamaisondelameunerie# Le Moulin à eau de Nieul a été construit en 1728, il est ouvert à la visite depuis les années 1980. Il écrase toujours de blé tendre et du sarrasin.

Le moulin à eau de Nieul vous ouvre ses portes le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Venez explorer ce monument historique de près de 300 ans, autrefois cœur battant de la vie locale. Nos bénévoles passionnés, véritable mémoire vivante du moulin, vous guideront à travers ce lieu chargé d’histoire. Laissez-vous conter les secrets de la fabrication de la farine et admirez les mécanismes qui ont traversé les siècles.

Pour un moment de plaisir, une dégustation de brioche cuite au four à bois clôturera chaque visite.

Départ de visite à : 14h, 15h, 16h et 17h

Tarif : 2,50€ par personne à partir de 13 ans Parking à la Place du Forail ou dans le Parc du Vignaud juste à côté

Maison de la Meunerie