Visite guidée de notre atelier en activité Bourson et Fils Gouvieux

Visite guidée de notre atelier en activité Bourson et Fils Gouvieux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de notre atelier en activité Samedi 20 septembre, 08h30, 14h00 Bourson et Fils Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Tout au long de la journée, vous pourrez visiter notre atelier en activité et échanger avec nos équipes. Des départs seront organisés toutes les 15 min en petit groupe pour faciliter les interractions avec notre personnel.

Pour compléter votre visite, nous vous invitons à visiter la Maison de la Pierre à St Maximin, qui propose un parcours complémentaire sur l’histoire de la pierre.

Bourson et Fils 1188 rue de la chaussée 60270 Gouvieux Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France 0344580605 https://www.bourson-tailledepierre.fr/ https://www.facebook.com/boursonetfils Entreprise de taille de pierre depuis 1901 et depuis 5 générations, nous proposons divers travaux de taille, restauration de monuments historiques ainsi que des éléments de décoration en pierre, marbre et granit.

Disposant du label EPV, nous œuvrons pour la conservation du patrimoine architectural local et national. Parking à l’extérieur du bâtiment

Tout au long de la journée, vous pourrez visiter notre atelier en activité et échanger avec nos équipes. Des départs seront organisés toutes les 15 min en petit groupe pour faciliter les avec notre …

bourson et fils