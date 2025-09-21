Visite guidée de Notre Dame de Lourdes Eglise Notre-Dame de Lourdes Romans-sur-Isère

Visite guidée de Notre Dame de Lourdes Dimanche 21 septembre, 14h30 Eglise Notre-Dame de Lourdes Drôme

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

L’église ND de Lourdes ne laisse pas indifférent. Son architecture parfois dérange ou fait souvent débat y compris parmi les romanais. Mais que sait-on réeellement de ceux qui l’ont imaginée ou construite ? La visite propose de revenir sur l’histoire de sa conception et de mieux comprendre la sens des oeuvres qui l’ornent.

Visite organisée par l’association de la sauvegarde du patrimoine Romanais Péageois.

Eglise Notre-Dame de Lourdes Place Jean Jaurés 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Consacrée en 1938 et achevée en 1940, elle est depuis 2024, protégée au titre des Monuments Historiques. et dessert le nouveau quartier de la gare.

Le monument est labellisé « patrimoine du XXe siècle ».

@Ville de Romans sur Isère