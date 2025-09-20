Visite guidée de Notre-Dame du Château Notre-Dame du Château d’Ultrera Sorède

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

⛪ Visite commentée du site de la chapelle

Le matin : visite commentée par un bénévole de l’association PASTOR.

L’après-midi : site accessible librement (chapelle fermée).

Accès possible en voiture par la piste DFCI (à confirmer sur prevention-incendie66.com)

Approche très agréable à pied : compter 1h à 1h30 depuis Sorède selon le rythme.

Possibilité de pique-niquer sur place, dans un cadre agréable avec une belle vue sur la mer et la plaine du Roussillon.

Notre-Dame du Château d'Ultrère est un ancien ermitage et sanctuaire dédié à la Vierge Marie situé dans le massif des Albères, dans la commune de Sorède. Le sanctuaire est toujours un lieu de pèlerinage auquel les habitants de la région avoisinante restent très attachés. L'ermitage et la chapelle furent construits à la fin du XVIIe siècle après la destruction du château d'Ultrère (1675), afin de remplacer le sanctuaire marial que celui-ci abritait. Coordonnées : 42° 30′ 57″ nord, 2° 58′ 34″ est

© Bettina Bauer