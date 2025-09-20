Visite guidée de Novaciéries Véo cinéma – Hall in one Saint-Chamond

Visite guidée de Novaciéries Samedi 20 septembre, 14h30 Véo cinéma – Hall in one Loire

Réservations avant le vendredi 19 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Plongez dans l’histoire de Novaciéries, lieu emblématique de l’épopée industrielle locale.

Véo cinéma – Hall in one 2, rue Maurice Bonnevialle 42400 Izieux Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 04 41 »}]

Ville de Saint-Chamond