Visite guidée de Novaciéries Véo cinéma – Hall in one Saint-Chamond
Réservations avant le vendredi 19 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Plongez dans l’histoire de Novaciéries, lieu emblématique de l’épopée industrielle locale.
Véo cinéma – Hall in one 2, rue Maurice Bonnevialle 42400 Izieux Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 04 41 »}]
Ville de Saint-Chamond