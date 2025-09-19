Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole du Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny Giromagny

Sur inscription | Tarif : 5 € | De 4 à 12 ans : 3 € | Gratuit pour les moins de 3 ans | Prévoir des chaussures fermées et des habits chauds.

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit à la lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours, et profitez de près de 2 heures de visite guidée.

Le Fort Dorsner de Giromagny est un ouvrage faisant partie des fortifications de l’Est de la France du type Séré de Rivières en grès rose. Il constitue l’extrêmité sud du rideau défensif de la Haute Moselle reliant les camps retranchés de Belfort et d’Épinal. Il était prévu pour loger 650 hommes environ et abritait à l’origine une cinquantaine de pièces d’artillerie.

Fort Dorsner – Giromagny Chemin du Fort, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 72 56 42 70 http://www.facebook.com/fort.dorsner Ce fort construit en 1875 faisait partie du système défensif Séré de Rivières.

C’est le plus étonnant ouvrage militaire du coin, relativement bien préservé, et surtout bien restauré. Il offre un aperçu très complet des choix défensifs opérés à la fin du siècle dernier. Le fort de Giromagny est en effet l’un des maillons du système mis en place par Séré de Rivière, le Vauban du XIXe siècle. Après 1870, cet architecte militaire met en place un réseau serré de défense, précurseur de la ligne Maginot, destiné à contenir et repousser les attaques venues du nord et de l’est de l’Europe. Stratégiquement placé pour contrôler la fameuse trouée de Belfort, dont la perspective s’étend jusqu’en Alsace, il domine la vallée de la Savoureuse qui arrose Giromagny. Le fort, baptisé Fort Dorsner, du nom d’un général d’Empire, fut construit entre 1874 et 1879 en grès rose des Vosges, à l’instar du château et de la cathédrale de Belfort. Puissamment renforcé, il ne comptait pas moins de 47 bouches à feu. Sur le principe en vigueur dans les constructions de ce type, il comporte des casemates, des caponnières pour poster les canons et un couloir voûté, permettant de rejoindre à l’abri du feu les différentes parties. La cour centrale, cernée des hautes murailles du fort, dessert les chambres et les casemates.

© Association du Fort Dorsner