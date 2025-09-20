Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux Château de Chanzeaux Chemillé-en-Anjou

Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux Château de Chanzeaux Chemillé-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de nuit au château de Chanzeaux Samedi 20 septembre, 21h00 Château de Chanzeaux Maine-et-Loire

15€/adulte, gratuit moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Visite nocturne du château de Chanzeaux

Cette visite guidée très particulière permet de vivre un instant intimiste, dans cette demeure unique qui a contribué à l’essor du néogothique angevin.

La mise en lumière extérieure du château crée un écrin féérique, valorisant le travail de René Hodé.

La découverte des pièces intérieures est marquée par celle de la Galerie grâce à une scénographie lumière et vidéo des tableaux.

Vous découvrirez aussi dans la bibliothèque la statue en plâtre du roi René commandée à David d’Angers, qui a permis la réalisation de celle en bronze devant le château d’Angers. Cette dernière n’est plus visible en ce moment à Angers.

Château de Chanzeaux 2 rue du val d’Hyrome, Chanzeaux, 49750 Chemillé en Anjou Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 47 24 84 http://www.chateau-de-chanzeaux.com

Visite nocturne du château de Chanzeaux

Guillaume Régnauld – Château de Chanzeaux