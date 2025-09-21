Visite guidée de nuit aux lanternes du quartier Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny
Rendez-vous devant l’église Saint-Thibault à l’heure indiquée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T22:00:00
Fin : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T22:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le quartier Saint-Thibault aux lanternes, ses ruelles, ses secrets, en compagnie d’une guide-conférencière de l’Office de tourisme.
Église Saint-Thibault 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
© J.-M. S.