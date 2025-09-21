Visite guidée de nuit aux lanternes du quartier Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny

Visite guidée de nuit aux lanternes du quartier Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de nuit aux lanternes du quartier Saint-Thibault Dimanche 21 septembre, 20h30 Église Saint-Thibault Yonne

Rendez-vous devant l’église Saint-Thibault à l’heure indiquée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T22:00:00

Fin : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T22:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le quartier Saint-Thibault aux lanternes, ses ruelles, ses secrets, en compagnie d’une guide-conférencière de l’Office de tourisme.

Église Saint-Thibault 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le quartier Saint-Thibault aux lanternes, ses ruelles, ses secrets, en compagnie d’une guide-conférencière de l’Office de tourisme.

© J.-M. S.