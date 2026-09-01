Informations pratiques

Châteauroux

Visite guidée de nuit des Archives pour les Journées du patrimoine

1 rue Jeanne d’Arc Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

A la fois administration et service culturel, les Archives conservent les documents permettant aux administrations de justifier de leur action, aux citoyens de prouver leurs droits et aux chercheurs, amateurs et professionnels, de trouver les sources de la petite comme de la grande histoire.

Écrin du passé ancré dans le présent, les Archives peuvent paraître mystérieuses à ceux qui ne les connaissent pas. Les Journées du patrimoine sont l’occasion de pousser les portes des coulisses afin de découvrir le parcours des documents qui entrent aux Archives et le métier d’archiviste. A la lueur d’une lampe torche, déambulez au fil des magasins et des travées à la rencontre des 16 km linéaires de boîtes. La visite sera ponctuée d’une présentation de quelques-uns des trésors conservés depuis le XIIᵉ siècle.

A partir de 10 ans. Prévoir une lampe torche. .

1 rue Jeanne d’Arc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 30 42

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English :

As part of the European Heritage Days, the Archives départementales are pleased to welcome you for tours and a conference.

L’événement Visite guidée de nuit des Archives pour les Journées du patrimoine Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme