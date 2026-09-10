Visite guidée de peintures murales du XIIIe siècle, Hôtel de Gayon, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée de peintures murales du XIIIe siècle Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Gayon Hérault

Gratuit. Départs des visites toutes les 20 minutes de 9h à 13h par groupe de 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visite de l’Ostal des Carcassonne – Montpellier

L’Ostal des Carcassonne, demeure médiévale des XIIIᵉ-XIVᵉ siècles, se dresse à l’angle des rues de la Vieille et de la Draperie Rouge. Cette maison seigneuriale, unique « maison-tour » subsistant à Montpellier, s’organise en U autour d’une cour centrale, dominée par une imposante tour carrée.

Construite par la famille Carcassonne, elle abrite une chambre remarquable, ornée de peintures illustrant la vie de saint Eustache, patron des drapiers.

Acquise en 1660 par Pierre de Gayon, elle a été rénovée en 1661, conservant sa structure médiévale tout en modernisant ses façades et son escalier.

Aujourd’hui propriété de l’association Habitat Jeunes Montpellier, elle accueille de jeunes travailleurs. Les peintures de « la chambre peinte », redécouvertes en 1999 lors de travaux, ont fait l’objet d’une restauration soignée avec le soutien des collectivités.

Départs des visites toutes les 20 minutes par groupe de 15 personnes maximum.

Une occasion unique de découvrir ce précieux témoignage du patrimoine médiéval montpelliérain.

Hôtel de Gayon 3 rue de la Vieille, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 0668841141 L’Ostal des Carcassonne, demeure du XIIIe–XIVe siècle, s’élève à l’angle des rues de la Vieille et de la Draperie Rouge. Il s’agit d’une maison seigneuriale composée de trois corps de bâtiments assemblés en U autour d’une cour centrale, et dominée par une grande tour carrée. Il s’agit de l’unique spécimen d’une « Maison tour » médiévale subsistant à Montpellier.

Elle appartenait à l’origine à une famille de drapiers, les Carcassonne. Elle abrite une chambre dont les peintures racontent la vie de saint Eustache, patron des drapiers.

La maison est acquise en 1660 par Pierre de Gayon, conseiller en la Cour des comptes aide finances, et rénovée en 1661 par le maçon Jean Savy, qui conserve l’essentiel de la structure d’origine, remaniant principalement l’apparence des façades et créant un nouvel escalier.

Les peintures de « la chambre peinte » ne furent découvertes qu’en 1999 pendant des travaux de réaménagement. Elles ont été restaurées fin 2017 et courant 2018. Le projet, de plus de 70 000 €, a été soutenu par la DRAC, la ville de Montpellier, le département de l’Hérault et la région Occitanie.

Le bâtiment est aujourd’hui la propriété de l’association Habitat Jeunes Montpellier et héberge de jeunes travailleurs.

Visite de l’Ostal des Carcassonne – Montpellier

©Habitat Jeunes Montpellier