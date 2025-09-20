Visite guidée de Perray-Vaucluse Perray Vaucluse Sainte-Geneviève-des-Bois

Rendez-vous à l’entrée principale, côté gare, route de Longpont

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Établissement datant du 19ème siècle ouvert en 1869 pour accueillir des malades mentaux parisiens.

Par Patrick Hottot, des Amis de Vaucluse et des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Perray Vaucluse 2 route de longpont 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Visite commentée

@Amis de l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs