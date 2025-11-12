VISITE GUIDEE DE PEZENAS LE THEATRE ET SON QUARTIER Pézenas

VISITE GUIDEE DE PEZENAS LE THEATRE ET SON QUARTIER

Dès le XVIème siècle, la cité, à l’étroit dans son ancienne enceinte, s’étend au-delà des murs sous l’impulsion d’Henri Ier de Montmorency avec l’aménagement d’hôtels particuliers et l’installation de couvents dans ce nouvel enclos. Avec le guide-conférencier vous découvrirez le théâtre installé dans l’ancienne chapelle des Pénitents Noirs et l’église Sainte-Ursule avec son remarquable retable doré.

Ce quartier appelé Quartier de la Contre-Réforme a récemment été intégré au Site Patrimonial Remarquable de Pézenas, une raison supplémentaire pour le visiter.

English :

This visit, commented by a guide-lecturer, will be, among other things, the occasion to discover two jewels of the heritage: the theater installed in the old chapel of the Penitents Noirs and the church Sainte-Ursule with its remarkable altarpiece.

German :

Diese von einem Fremdenführer kommentierte Besichtigung bietet unter anderem die Gelegenheit, zwei Juwelen des Kulturerbes zu entdecken: das Theater in der ehemaligen Kapelle der Schwarzen Büßer und die Kirche Sainte-Ursule mit ihrem bemerkenswerten Altarbild.

Italiano :

A partire dal XVI secolo, la città, ristretta all’interno delle vecchie mura, si espande al di là di esse sotto l’impulso di Enrico I di Montmorency, con la costruzione di palazzi privati e l’installazione di conventi in questo nuovo recinto. Con la guida, scoprirete il teatro allestito nell’antica cappella dei Pénitents Noirs e la chiesa di Sainte-Ursule con la sua pala d’altare.

min.

Espanol :

Esta visita, comentada por un guía, será la ocasión de descubrir dos joyas del patrimonio: el teatro instalado en la antigua capilla de los Penitentes Negros y la iglesia Sainte-Ursule con su notable retablo.

