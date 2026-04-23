Visite guidée de plantations de théiers et découverte du métier de producteur/cueilleur Ferme Kimuak Ainhoa
Visite guidée de plantations de théiers et découverte du métier de producteur/cueilleur Ferme Kimuak Ainhoa vendredi 14 août 2026.
Ainhoa
Visite guidée de plantations de théiers et découverte du métier de producteur/cueilleur
Ferme Kimuak 509 Dantxarineko bidea Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Située à Ainhoa, face à la montagne de la Rhune, la Ferme Kimuak vous ouvre ses portes pour découvrir un projet agricole pionnier et passionné. Entre plantes d’herboristerie et cultures du thé, venez explorer deux facettes de notre savoir-faire
Au programme de la visite
· Présentation de notre cœur de métier, la cueillette sauvage, ainsi que de la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) en agriculture biologique.
· Visite guidée de nos plantations de théiers (Camellia sinensis) en plein champ et de la pépinière pour comprendre les spécificités de ce terroir favorable à la théiculture au Pays Basque.
· Dégustation et boutique accès à notre espace d’accueil boutique pour déguster nos produits et retrouver notre gamme artisanale d’épicerie fine et cosmétique 100% création maison, et pourquoi pas repartir avec un théier à planter chez vous ! .
Ferme Kimuak 509 Dantxarineko bidea Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 15 54 98
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English : Visite guidée de plantations de théiers et découverte du métier de producteur/cueilleur
L’événement Visite guidée de plantations de théiers et découverte du métier de producteur/cueilleur Ainhoa a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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