Pomérols

VISITE GUIDÉE DE POMÉROLS

Place de la Mairie Pomérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-01-29 2026-07-02 2026-09-03

En compagnie d’un guide conférencier découvrez l’histoire des demeures du XIVe au XVIe de ce village ainsi que le véritable chef-d’œuvre architectural, le retable baroque en bois sculpté et doré du XVII e siècle, de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte.

L’occupation du territoire remonte à la Préhistoire. En 1160, le village est organisé en castrum. En 1219, les seigneurs qui se succèdent à la tête de Pomérols jusqu’à la Révolution sont les familles de Lévis de Mirepoix et les Ducs d’Uzès. Les demeures du XIVe au XVIe siècle témoignent de cette histoire que le guide-conférencier vous dévoilera, tout comme il vous fera découvrir un véritable chef-d’œuvre architectural, le retable baroque en bois sculpté et doré du XVII e siècle, de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte.

– Départ de visite à 14h30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place de la Mairie Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE GUIDÉE DE POMÉROLS

Accompanied by an expert guide, discover the history of the village?s 14th and 16th-century residences, as well as the architectural masterpiece, the 17th-century Baroque altarpiece in carved and gilded wood, in the church of Saint-Cyr and Sainte-Julitte.

L’événement VISITE GUIDÉE DE POMÉROLS Pomérols a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34