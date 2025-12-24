Visite guidée de Porcelaine Carpenet, Saint-Léonard-de-Noblat

Visite guidée de Porcelaine Carpenet

Lieu-dit Saint-Aubin Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29

À Saint-Léonard-de-Noblat, cité médiévale sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la manufacture artisanale et familiale Carpenet (IGP EPV) présente tout le processus de fabrication et de décoration dans la tradition de la porcelaine de Limoges à travers une visite guidée en été (du 15 juin au 15 sept.) lundi, mercredi et vendredi à 10h30 et mardi et jeudi à 14h30 et à la basse saison (du 16 sept. au 14 juin) mercredi à 10h30 et vendredi à 10h30 (3 €/pers., gratuit avec le Limoges City Pass).

Pour les groupes, visites guidées toute l’année sur RDV. .

Lieu-dit Saint-Aubin Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 02 39 contact@porcelainecarpenet.fr

