Visite guidée de RECTOR LESAGE – Immergez vous dans le monde industriel ! Courcelles-sur-Seine – Agence VERNON Courcelles-sur-Seine

Visite guidée de RECTOR LESAGE – Immergez vous dans le monde industriel ! Mardi 18 novembre, 14h30 Courcelles-sur-Seine – Agence VERNON Eure

Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T15:30:00

Fin : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T15:30:00

A l’occasion de la semaine de l’Industrie, RECTOR LESAGE ouvre ses portes et nous invite à découvrir ses activités, ses métiers, ses savoir-faire et son environnement de travail, à travers une visite guidée de leurs installations.

Au programme : – Présentation de l’entreprise et de ses activités, – Rencontres avec les équipes, – Visite des ateliers, lignes de production, laboratoire, – Echanges autour des opportunités de carrières.

Courcelles-sur-Seine – Agence VERNON 27940 Courcelles-sur-Seine Courcelles-sur-Seine 27940 Eure Normandy

