Visite guidée de Remoulins et de Notre-Dame-de-Bethléem, suivie d’une projection sur le patrimoine du village ! Ancienne église Notre-Dame de Bethléem et tour dite des Gardes Remoulins

Visite guidée de Remoulins et de Notre-Dame-de-Bethléem, suivie d’une projection sur le patrimoine du village ! Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Ancienne église Notre-Dame de Bethléem et tour dite des Gardes Gard

Gratuit. Réservation recommandée à l’accueil de la mairie ou par téléphone. 12 personnes maximum par créneau de visite. Quatre départs à 10h, 11h, 14h et 15h. Rendez-vous place du portail, devant l’église, 15 minutes avant l’horaire de départ. Durée : 1h.

Remoulins : histoire d’une église, d’un village, d’un territoire

Notre-Dame de Bethléem, ancienne église paroissiale, se distingue par son clocher à peigne à trois dents, particulièrement remarquable. Transformée au fil du temps en école publique, prison puis mairie, elle a été utilisée comme bâtiment communal jusqu’en 1977. Elle a récemment fait l’objet d’une première phase de restauration grâce au soutien de l’Europe, de l’État, de la Région, du Département et de la Fondation du patrimoine.

Elle jouxte un donjon carré à bossage du XIIIe siècle, surmonté d’un réservoir à béton aujourd’hui désaffecté. Ensemble, ils constituent un symbole fort de Remoulins, ville carrefour et porte d’entrée du Pont du Gard, qui s’est développée au rythme des crues du Gardon, lesquelles ont profondément marqué son organisation urbaine.

Cette journée vous invite à :

découvrir l’histoire de l’église et du village,

participer à des visites commentées du monument et du centre ancien, proposées par l’association des Deux Tours,

assister à une projection sur le village, son histoire et son patrimoine

Un moment riche en découvertes, au croisement de l’histoire, du patrimoine et de la nature.

© Thierry Décupère