Visite guidée de Romont, Romont, Romont
Visite guidée de Romont, Romont, Romont dimanche 5 juillet 2026.
Visite guidée de Romont 5 juillet et 2 août Romont Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T15:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du village de Romont et son évolution au fil des siècles, à travers son architecture, entre cours d’eau, fermes traditionnelles et patrimoine religieux, sans oublier les vestiges de son château médiéval !
Rdv devant l’église
Romont romont Romont 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]
Venez découvrir l’histoire du village de Romont et son évolution au fil des siècles !
PAH