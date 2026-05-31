Visite guidée de Romont, Romont, Romont

Visite guidée de Romont 5 juillet et 2 août Romont Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T15:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du village de Romont et son évolution au fil des siècles, à travers son architecture, entre cours d’eau, fermes traditionnelles et patrimoine religieux, sans oublier les vestiges de son château médiéval !

Rdv devant l’église

Romont romont Romont 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]

Venez découvrir l’histoire du village de Romont et son évolution au fil des siècles !

PAH