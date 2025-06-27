VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan
VISITE GUIDÉE DE RUSCINO
Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-06-27 11:00:00
fin : 2025-07-11 12:30:00
Date(s) :
2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19
Une visite gratuite au site archéologique de Ruscino ! Les vendredis jusqu’au 19 septembre à 11h
.
Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
English :
A free visit to the Ruscino archaeological site! Fridays until September 19 at 11 a.m
German :
Ein kostenloser Besuch der archäologischen Stätte von Ruscino! Freitags bis zum 19. September um 11 Uhr
Italiano :
Visita gratuita al sito archeologico di Ruscino! Il venerdì fino al 19 settembre alle 11
Espanol :
¡Visita gratuita al yacimiento arqueológico de Ruscino! Viernes hasta el 19 de septiembre a las 11h
