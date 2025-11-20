Visite guidée de SAFRAN SED – Immergez vous dans le monde industriel ! Saint-Marcel – Agence VERNON Saint-Marcel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

A l’occasion de la semaine de l’Industrie, SAFRAN SED ouvre ses portes et nous invite à découvrir ses activités, ses métiers, ses savoir-faire et son environnement de travail, à travers une visite guidée de leurs installations.

Au programme : – Présentation de l’entreprise et de ses activités, – Rencontres avec les équipes, – Visite des ateliers, lignes de production, laboratoire, – Echanges autour des opportunités de carrières.

Saint-Marcel – Agence VERNON 27950 Saint-Marcel Saint-Marcel 27950 Eure Normandy

