Visite guidée de Saint-Alban-sur-Limagnole Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole

Visite guidée de Saint-Alban-sur-Limagnole Samedi 20 septembre, 10h00, 17h00 Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Lozère

Journées du Patrimoine à Saint-Alban-sur-Limagnole

Venez découvrir les trésors de notre village !

Samedi 20 septembre

• 10h00 : Visite guidée du village — départ devant l’église

• 17h00 : Conférence : Le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » ( Didier Daenicks) avec Catherine MOULIN

Dimanche 21 septembre

• Visite du Relais Saint-Roch, site emblématique de notre patrimoine

Entrée libre – tout public

Pour plus d’informations, contactez nous au 04 66 31 57 01

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie 04 66 31 57 01 Le Bureau d’Information Touristique est situé au sein du château de Saint-Alban sur Limagnole, et vous accueille pour tous les renseignements nécessaires à votre séjour dans la région.

Journées du Patrimoine à Saint-Alban-sur-Limagnole

© OT MEG