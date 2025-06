VISITE GUIDÉE DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER – Saint-Chély-d’Apcher 2 juillet 2025 15:30

VISITE GUIDÉE DE SAINT-CHÉLY-D'APCHER Saint-Chély-d'Apcher Lozère

Début : 2025-07-02 15:30:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

2025-07-02

2025-07-04

2025-07-09

2025-07-11

2025-07-16

2025-07-18

2025-07-23

2025-07-25

2025-07-30

2025-08-01

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-13

2025-08-15

2025-08-20

2025-08-22

2025-08-27

2025-08-29

Partez explorer la cité barrabande riche de son passé industriel avec Marie-Hélène Astruc. Saint-Chély-d’Apcher vit entre tradition et modernité grâce à sa situation privilégiée au carrefour de l’Aubrac et de la Margeride !

Laissez-vous surprendre par les explications de votre guide.

Réservation dans l’un de nos trois Bureaux d’Information Touristique.

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Marie-Hélène Astruc takes you on a journey of discovery through the city’s rich industrial past. Saint-Chély-d’Apcher lives between tradition and modernity, thanks to its privileged location at the crossroads of Aubrac and Margeride!

Let yourself be surprised by your guide’s explanations.

Book at one of our three Tourist Information Offices.

German :

Gehen Sie mit Marie-Hélène Astruc auf Erkundungstour durch die Barrabande-Stadt, die reich an industrieller Vergangenheit ist. Saint-Chély-d’Apcher lebt zwischen Tradition und Moderne dank seiner privilegierten Lage an der Kreuzung von Aubrac und Margeride!

Lassen Sie sich von den Erklärungen Ihres Reiseführers überraschen.

Reservierung in einem unserer drei Touristeninformationsbüros.

Italiano :

Marie-Hélène Astruc vi accompagnerà alla scoperta di questa città barrabanda dal ricco passato industriale. Saint-Chély-d’Apcher vive tra tradizione e modernità, grazie alla sua posizione privilegiata all’incrocio tra Aubrac e Margeride!

Lasciate che la vostra guida vi sorprenda con le sue spiegazioni.

Prenotate in anticipo presso uno dei nostri tre Uffici del Turismo.

Espanol :

Marie-Hélène Astruc le llevará a descubrir esta ciudad « barrabesa » con un rico pasado industrial. Saint-Chély-d’Apcher vive entre la tradición y la modernidad, ¡gracias a su privilegiada situación en el cruce de Aubrac y Margeride!

Deje que su guía le sorprenda con sus explicaciones.

Reserve con antelación en una de nuestras tres Oficinas de Turismo.

