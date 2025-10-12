Visite guidée de Saint-Georges-de-la-Couée Rue Anatole Carré Saint-Georges-de-la-Couée

Venez découvrir les monuments et l’architecture du village de Saint-Georges-de-la-Couée ; l’église paroissiale et son riche mobilier, les demeures seigneuriales des XV-XVIe siècles, ainsi que les maisons de bourg et les transformations de l’habitat au XIXe et XXe siècles.

Dans le cadre du rendu de l’inventaire du patrimoine à Saint-Georges-de-la-Couée le 12 octobre du Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire visites guidées et conférence .

English :

Come and discover the monuments and architecture of the village of Saint-Georges-de-la-Couée: the parish church and its rich furnishings, the seigniorial residences from the 15th-16th centuries, as well as the village houses and the transformations of housing in the 19th and 20th centuries.

German :

Entdecken Sie die Denkmäler und die Architektur des Dorfes Saint-Georges-de-la-Couée; die Pfarrkirche und ihr reiches Mobiliar, die Herrenhäuser aus dem 15. bis 16. Jahrhundert sowie die Stadthäuser und die Veränderungen des Wohnraums im 19. und 20.

Italiano :

Venite a scoprire i monumenti e l’architettura del villaggio di Saint-Georges-de-la-Couée: la chiesa parrocchiale e i suoi ricchi arredi, le case signorili dei secoli XV-XVI, nonché le case del villaggio e le trasformazioni dell’habitat nei secoli XIX e XX.

Espanol :

Venga a descubrir los monumentos y la arquitectura del pueblo de Saint-Georges-de-la-Couée: la iglesia parroquial y su rico mobiliario, las casas señoriales de los siglos XV-XVI, así como las casas del pueblo y las transformaciones del hábitat en los siglos XIX y XX.

