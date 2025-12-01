Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Visite guidée de Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950.

6€ Sur réservation au 05 62 40 87 86 .

From village to ski resort. Discover the exceptional heritage and history of this former agro-pastoral village, which became a ski resort in the late 1950s.

