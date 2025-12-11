Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 18 février 2026.
Visite guidée de Saint-Lary
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950.
Visite guidée par le Pays d’Art et d’Histoire.
6€ Sur réservation au 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
From village to ski resort. Discover the exceptional heritage and history of this former agro-pastoral village, which became a ski resort in the late 1950s.
Guided tour by the Pays d’Art et d’Histoire.
L’événement Visite guidée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-11 par OT de St Lary|CDT65