Visite guidée de Saint Léon V98F+R95 Païta

Visite guidée de Saint Léon

V98F+R95 Eglise de Saint Léon Païta Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1500 XPF

Début : 2025-08-30 09:00:00

Fin : 2025-08-30 11:00:00

2025-08-30

Plongez dans l’histoire méconnue de Païta Visite guidée de Saint Léon

L’Association Témoignage d’un Passé vous invite à explorer Saint Léon, un site emblématique de Païta qui atraversé les époques et changé de visages au fil du temps.

V98F+R95 Eglise de Saint Léon Païta 98890 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73 atupnc@gmail.com

English :

Dive into Païta?s little-known history? Guided tour of Saint Léon

The Association Témoignage d?un Passé invites you to explore Saint Léon, an emblematic site in Païta that has changed face over time.

German :

Tauchen Sie in die unbekannte Geschichte von Païta ein ? Geführte Besichtigung von Saint Léon

Die Association Témoignage d’un Passé lädt Sie ein, Saint Léon zu erkunden, einen symbolträchtigen Ort in Païta, der die Epochen überdauert und im Laufe der Zeit sein Gesicht verändert hat.

Italiano :

Immergetevi nella storia poco conosciuta di Païta? Visita guidata di Saint Léon

L’Associazione Témoignage d’un Passé vi invita a scoprire Saint Léon, un luogo emblematico di Païta che ha visto il suo volto cambiare nel tempo.

Espanol :

Sumérjase en la historia poco conocida de Païta? Visita guiada a Saint Léon

La Asociación Témoignage d’un Passé le invita a explorar Saint Léon, un lugar emblemático de Païta que ha visto cambiar su fisonomía con el paso del tiempo.

