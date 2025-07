Visite guidée de Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

Le mardi 15 juillet après-midi, accompagné par notre guide Patrick, venez découvrir la Petite Cité de Caractère de Saint-Léonard-des-Bois son église bien sûr, mais aussi son passé touristique avec le Touring Hôtel ou encore les premières excursions en autocar et tant d’autres choses… Vous ne verrez plus ce petit village de la même manière tellement son histoire est riche et diverse !

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

German :

Entdecken Sie das Gebiet Haute Sarthe Alpes Mancelles mit dem Fremdenverkehrsamt!

Italiano :

Scoprite la Haute Sarthe Alpes Mancelles con l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

¡Descubra Haute Sarthe Alpes Mancelles con la Oficina de Turismo!

