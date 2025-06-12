VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains

VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains jeudi 12 juin 2025.

VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-06-12 2025-08-11 2025-08-25

RDV 15H30 ST PIERRE DE RHEDES

venez découvrir l’histoire de l’église de Saint-Pierre de Rhèdes, très bel exemple du style roman languedocien dont l’ornementation, simple, discrète et élégante, vous surprendra.

Tarif 8€

Min 5 personne

Inscriptions 04.30.72.44.05 ou 06.09.70.28.69

RDV 15H30 devant l’église de ST PIERRE DE RHEDES

Lamalou les Bains possède un cimetière très ancien dominé par la vénérable église St-Pierre de Rhèdes, que nous commencerons par visiter. On se promènera ensuite dans les allées du vieux cimetière pour en raconter l’histoire et expliquer le sens du décor funéraire qui révèle, par son originalité ou son conformisme, sa modestie ou sa grandiloquence, une part de la personnalité des « résidents ».

Tarif 8€

Min 5 personne

Inscriptions 04.30.72.44.05 ou 06.09.70.28.69 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 30 72 44 05

English :

RDV 15H30 ST PIERRE DE RHEDES

come and discover the history of the church of Saint-Pierre de Rhèdes, a fine example of the Languedoc Romanesque style, whose simple, discreet and elegant ornamentation will surprise you.

Price: 8?

Min: 5 people

Registration 04.30.72.44.05 or 06.09.70.28.69

German :

RDV 15.30 UHR ST PIERRE DE RHEDES

entdecken Sie die Geschichte der Kirche Saint-Pierre de Rhèdes, ein sehr schönes Beispiel für den romanischen Stil des Languedoc, dessen einfache, diskrete und elegante Verzierungen Sie überraschen werden.

Preis 8 ?

Min.: 5 Personen

Anmeldung 04.30.72.44.05 oder 06.09.70.28.69

Italiano :

RDV 15H30 ST PIERRE DE RHEDES

venite a scoprire la storia della chiesa di Saint-Pierre de Rhèdes, un bell’esempio di stile romanico della Linguadoca, con la sua ornamentazione semplice, discreta ed elegante che vi sorprenderà.

Prezzo: 8?

Min: 5 persone

Prenotazioni 04.30.72.44.05 o 06.09.70.28.69

Espanol :

RDV 15H30 ST PIERRE DE RHEDES

venga a descubrir la historia de la iglesia de Saint-Pierre de Rhèdes, bello ejemplo del románico del Languedoc, cuya ornamentación sencilla, discreta y elegante le sorprenderá.

Precio: 8?

Mínimo: 5 personas

Reservas 04.30.72.44.05 o 06.09.70.28.69

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-PIERRE DE RHÈDES ET DU VIEUX CIMETIÈRE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB