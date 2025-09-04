VISITE GUIDÉE DE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS Saint-Pons-de-Mauchiens

56 Rue de la Garenne Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Ce petit village juché sur un piton rocheux est représentatif de l’urbanisme languedocien de l’an mil. L’habitat s’est développé autour de l’ancien château et de sa chapelle, il conserve de nombreux éléments représentatifs de l’architecture du Midi. Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce remarquable patrimoine.

Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce remarquable patrimoine.

– RV devant la Mairie

– Départ minimum à 5 personnes si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

56 Rue de la Garenne Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

This small village perched on a rocky outcrop is representative of the Languedoc urbanism of the year 1000. The habitat developed around the old castle and its chapel, it preserves many elements representative of the architecture of the South.

German :

Dieses kleine, auf einem Felsvorsprung gelegene Dorf ist repräsentativ für den Städtebau im Languedoc um das Jahr 1000. Die Siedlung entwickelte sich um das alte Schloss und seine Kapelle herum und weist zahlreiche repräsentative Elemente der südfranzösischen Architektur auf. Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers dieses bemerkenswerte Kulturerbe.

Italiano :

Questo piccolo villaggio arroccato su uno sperone roccioso è rappresentativo dell’urbanistica della Linguadoca dell’anno 1000. L’insediamento si è sviluppato intorno all’antico castello e alla sua cappella e conserva molti elementi rappresentativi dell’architettura del Midi. Sotto la guida di una guida, scoprite questo notevole patrimonio.

Espanol :

Este pequeño pueblo encaramado en un peñasco rocoso es representativo del urbanismo languedociano del año 1000. El asentamiento se desarrolló en torno al antiguo castillo y su capilla, y conserva numerosos elementos representativos de la arquitectura del Midi. De la mano de un guía, descubra este notable patrimonio.

