Saint-Pons-de-Mauchiens

VISITE GUIDÉE DE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

56 rue de la Garenne Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19 2026-07-23

Ce petit village juché sur un piton rocheux est représentatif de l’urbanisme languedocien de l’an mil. L’habitat s’est développé autour de l’ancien château et de sa chapelle, il conserve de nombreux éléments représentatifs de l’architecture du Midi.

Ce petit village, en forme de circulade, juché sur un piton rocheux est représentatif de l’urbanisme languedocien de l’an mil. L’habitat s’est développé autour de l’ancien château et de sa chapelle, il conserve de nombreux éléments représentatifs de l’architecture du Midi, dans l’enceinte de ses remparts.

Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce remarquable patrimoine.

– RV devant la Mairie

– Départ de visite à 14h30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

56 rue de la Garenne Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

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English : VISITE GUIDÉE DE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

This small village perched on a rocky outcrop is representative of the Languedoc urbanism of the year 1000. The habitat developed around the old castle and its chapel, it preserves many elements representative of the architecture of the South.

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS Saint-Pons-de-Mauchiens a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34