VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry

VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry jeudi 30 octobre 2025.

VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY

Place Saint-Sauveur Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

Départ 5 pers. min.

A l’époque gallo-romaine une petite agglomération, nommée Cessero, s’étend au pied de la colline. La bourgade antique était traversée d’Ouest en Est par la Via Domitia. C’est probablement à la fin du VIIIe siècle que l’abbaye est fondée. De nombreux pèlerins affluent durant toute l’époque médiévale sur le tombeau de saint Thibéry qui guérit les maladies mentales.

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

-Rendez-vous devant l’abbatiale

– Gratuit

– Départ minimum 5 personnes si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place Saint-Sauveur Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

In the company of a guide-lecturer, follow in the footsteps of Attilio, discovering the Benedictine abbey and the village that developed around it.

German :

Begeben Sie sich in Begleitung eines Fremdenführers auf die Spuren von Attilio und entdecken Sie die Benediktinerabtei und das Dorf, das sich um sie herum entwickelt hat.

Italiano :

Accompagnati da una guida, si parte sulle orme di Attilio per scoprire l’abbazia benedettina e il villaggio che le è cresciuto intorno.

Partenza 5 pers. min.

Espanol :

En compañía de un guía-conferenciante, siga los pasos de Attilio, descubriendo la abadía benedictina y el pueblo que se desarrolló a su alrededor.

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE