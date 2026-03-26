Saint-Thibéry

VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY

Place Saint-Sauveur Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-03-26 2026-08-18

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

A l’époque gallo-romaine, une petite agglomération nommée Cessero s’étend au pied de la colline. La bourgade antique était traversée d’Ouest en Est par la Via Domitia. C’est probablement à la fin du VIIIe siècle que l’abbaye est fondée. De nombreux pèlerins affluent durant toute l’époque médiévale sur le tombeau de saint Thibéry qui guérit les maladies mentales.

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

– Rendez-vous devant l’abbatiale

– Gratuit

– Départ de la visite à 14h30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place Saint-Sauveur Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY

Accompanied by a guide, follow Attilio?s footsteps to discover the Benedictine abbey and the village that grew up around it.

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34