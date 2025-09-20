Visite guidée de Sainte-Anne de Gassicourt 11 Impasse Sainte-Anne Mantes-la-Jolie

Visite guidée de Sainte-Anne de Gassicourt 11 Impasse Sainte-Anne Mantes-la-Jolie samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:45:00

Située à proximité de la Seine, à 2 km de la collégiale Notre-Dame, l’église Sainte-Anne, dont la construction remonte au XIe siècle, a été édifiée dans le village de Gassicourt et appartenait au prieuré clunisien Saint-Sulpice. L’église abrite de remarquables stalles en bois ainsi que des vitraux du XIIIe siècle offerts par Saint-Louis et Blanche de Castille. Elle a été classée Monument Historique en 1862.

11 Impasse Sainte-Anne 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

Visite commentée de l’église

Ville de Mantes-la-Jolie