Visite guidée de Sainte-Maure de Touraine Sainte-Maure-de-Touraine

RV Les Passerelles 77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : Mercredi 2025-07-23

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Vous traverserez le temps et l’Histoire de France avec notamment son château, ses halles et sa magnifique crypte. Autant de lieux sujets à découvrir la Touraine du VIe au XIXe siècle. François II, Marie Stuart, Louis XIII, Marie de Médicis, Louis XIV et D’Artagnan y sont venus. Pourquoi pas vous ?

Réservez vite ! 5€.

RV Les Passerelles 77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 66 20 tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

English :

Sainte-Maure-de-Touraine, famous for its PDO goat’s cheese, invites you to discover its heritage through its monuments. Take a journey through time and French history, with its castle, covered market and magnificent crypt. Reservations at the Tourist Office

German :

Sainte-Maure-de-Touraine, das für seinen Ziegenkäse AOP berühmt ist, lädt Sie ein, sein Kulturerbe anhand seiner Denkmäler zu entdecken. Sie werden durch die Zeit und die Geschichte Frankreichs reisen, insbesondere mit seinem Schloss, seinen Markthallen und seiner wunderschönen Krypta. Reservierung

Italiano :

Sainte-Maure-de-Touraine, famosa per il suo formaggio di capra DOP, vi invita a venire a scoprire il suo patrimonio attraverso i suoi monumenti. Fate un viaggio nel tempo e nella storia francese con il suo castello, il mercato coperto e la magnifica cripta. Prenota presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

Sainte-Maure-de-Touraine, famosa por su queso de cabra DOP, le invita a descubrir su patrimonio a través de sus monumentos. Haga un viaje en el tiempo y en la historia de Francia con su castillo, su mercado cubierto y su magnífica cripta. Reservar en la Oficina de Turismo

