Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse jeudi 28 août 2025.

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes

Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !

Durée de la visite 1h30

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 mairie@saubusse.fr

English : Visite guidée de Saubusse

Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!

Tour duration: 1h30

German : Visite guidée de Saubusse

Nehmen Sie an einer geführten Tour durch das Dorf Saubusse teil eine Gelegenheit, das reiche Erbe dieser Gemeinde zu entdecken!

Dauer der Führung: 1,5 Stunden

Italiano :

Partecipate alla visita guidata del villaggio di Saubusse e scoprite il suo ricco patrimonio!

Durata della visita: 1h30

Espanol : Visite guidée de Saubusse

Participe en una visita guiada por el pueblo de Saubusse y descubra su rico patrimonio

Duración de la visita: 1h30

