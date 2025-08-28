Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse
Visite guidée de Saubusse
Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-28
Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30
+33 5 58 57 70 38 mairie@saubusse.fr
English : Visite guidée de Saubusse
Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!
Tour duration: 1h30
German : Visite guidée de Saubusse
Nehmen Sie an einer geführten Tour durch das Dorf Saubusse teil eine Gelegenheit, das reiche Erbe dieser Gemeinde zu entdecken!
Dauer der Führung: 1,5 Stunden
Italiano :
Partecipate alla visita guidata del villaggio di Saubusse e scoprite il suo ricco patrimonio!
Durata della visita: 1h30
Espanol : Visite guidée de Saubusse
Participe en una visita guiada por el pueblo de Saubusse y descubra su rico patrimonio
Duración de la visita: 1h30
