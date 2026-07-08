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AGENDA · Saubusse

Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse

mardi 1 septembre 2026 · Rendez-vous au Port · Saubusse

Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rendez-vous au Port
Adresse
Parking Quai de l'Adour
Ville
40180 Saubusse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saubusse

Visite guidée de Saubusse

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 17:00:00
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30
Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30   .

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38  mairie@saubusse.fr

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English : Visite guidée de Saubusse

Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!
Tour duration: 1h30

L’événement Visite guidée de Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI LAS

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