Visite guidée de Saugues Place du 11 novembre Saugues mercredi 8 octobre 2025.
Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Visite guidée avec Maryline Avon (Pays d’Art et d’Histoire).
Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Guided tour with Maryline Avon (Pays d?Art et d?Histoire).
German :
Geführte Besichtigung mit Maryline Avon (Pays d’Art et d’Histoire).
Italiano :
Visita guidata con Maryline Avon (Pays d’Art et d’Histoire).
Espanol :
Visita guiada con Maryline Avon (Pays d’Art et d’Histoire).
L'événement Visite guidée de Saugues Saugues a été mis à jour le 2025-10-01