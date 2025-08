Visite guidée de Soléa Mulhouse

Visite guidée de Soléa Mulhouse mercredi 30 juillet 2025.

Visite guidée de Soléa

109 rue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 16:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-27 2025-09-17

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution industrielle de Mulhouse et sa région depuis plus de 130 ans du fiacre à l’omnibus, en passant par le trolley, c’est aujourd’hui tram, bus, tram-train et tram-bus qui circulent sur 39 communes, parcourent plus de 6 millions de kilomètres par an et transportent près de 110 000 voyageurs chaque jour. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec la visite du poste de contrôle et des ateliers. .

109 rue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Mulhouse’s public transport system has accompanied the industrial revolution in Mulhouse and the surrounding region for over 130 years. Today, streetcars, buses and tram-train systems operate in 39 communities, carrying almost 110,000 passengers every day. Soléa opens its doors and takes you behind the scenes of its operations and maintenance center, with a tour of the control room and workshops.

German :

Der öffentliche Nahverkehr in Mulhouse hat die industrielle Revolution in Mulhouse und seiner Region seit über 130 Jahren begleitet. Heute verkehren Straßenbahnen, Busse und Tram-Züge in 39 Gemeinden und befördern täglich fast 110.000 Fahrgäste. Soléa öffnet seine Türen und lässt Sie hinter die Kulissen seines Betriebs- und Wartungszentrums blicken, mit einem Besuch der Leitstelle und der Werkstätten.

Italiano :

Il sistema di trasporto pubblico di Mulhouse fa parte della rivoluzione industriale di Mulhouse e dintorni da oltre 130 anni. Oggi, tram, autobus e tram-treno coprono 39 comuni e trasportano quasi 110.000 passeggeri al giorno. Soléa vi apre le sue porte e vi porta dietro le quinte del suo centro operativo e di manutenzione, con una visita al centro di controllo e alle officine.

Espanol :

El sistema de transporte público de Mulhouse forma parte de la revolución industrial de Mulhouse y sus alrededores desde hace más de 130 años. En la actualidad, los tranvías, autobuses y tranvías-tren cubren 39 municipios y transportan casi 110.000 pasajeros al día. Soléa le abre sus puertas y le lleva entre bastidores de su centro de operaciones y mantenimiento, con una visita al centro de control y a los talleres.

