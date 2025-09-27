Visite guidée de Solesmes Solesmes

Place Dom Guéranger Solesmes Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

Découvrez le patrimoine de Solesmes, au fil d’une balade à pied dans le cœur du village !

« Cette balade à pied au cœur du village de Solesmes vous offrira un aperçu du patrimoine, de l’histoire, de l’architecture et de personnages qui ont marqué cette cité située en bord de Sarthe. Votre guide vous mènera ensuite dans la partie accessible de l’abbaye Saint-Pierre, célèbre pour le chant grégorien. Vous y découvrirez la vie des moines et pourrez accéder à l’église abbatiale et ses fameux ensembles sculptés. »

Possibilité d’assister à l’office des Vêpres après la visite, à 17h (durée 30mn)

Réservation obligatoire .

Place Dom Guéranger Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com

English :

Discover the heritage of Solesmes, during a walk in the heart of the village!

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe von Solesmes bei einem Spaziergang durch den Dorfkern!

Italiano :

Scoprite il patrimonio di Solesmes con una passeggiata nel cuore del villaggio!

Espanol :

Descubra el patrimonio de Solesmes en un paseo por el corazón del pueblo

