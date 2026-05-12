Visite guidée de Source Seine Sources de la Seine Source-Seine

Source-Seine

Visite guidée de Source Seine

Sources de la Seine D103 Source-Seine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vous profiterez d’une promenade aux sources du fleuve auquel Paris doit son antique prospérité , dans le plus haut jardin de la capitale, à 446 m. d’altitude. Après un pèlerinage obligé au temple de Sequana, en saluant la grotte de la Nymphe, nous franchirons le tout premier pont sur la Seine dans le parc du baron Haussmann. En pleine forêt, vous entendrez peut-être trotter le petit âne de Saint-Seine en revenant de l’ancien café… .

Sources de la Seine D103 Source-Seine 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

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English : Visite guidée de Source Seine

L’événement Visite guidée de Source Seine Source-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*