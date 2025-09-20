Visite guidée de Spoulga de Bouan Spoulga de Bouan Bouan

Visite guidée de Spoulga de Bouan Spoulga de Bouan Bouan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de Spoulga de Bouan Samedi 20 septembre, 10h00 Spoulga de Bouan Ariège

Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone ou mail (places limitées). Non accessible aux personnes pouvant difficilement se déplacer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À la découverte du site médiéval de Bouan

Rendez-vous sur la place de la mairie de Bouan pour partir à la découverte d’un site médiéval unique en Ariège.

Tout au long de la visite, laissez-vous guider à travers l’histoire, les contes et les légendes qui entourent ce lieu chargé de mystères et de mémoire.

Une immersion entre patrimoine et imaginaire, idéale pour petits et grands curieux.

Spoulga de Bouan Le Bourg, 09310 Bouan Bouan 09310 Ariège Occitanie 06 11 54 55 74 http://lesgardiensdelasgleizes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mnsalvaing@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611545574 »}] Le terme « spoulga » désigne une grotte en occitan, particulièrement utilisé pour faire référence aux grottes fortifiées de l’Ariège. Dans les Quiès calcaires entourant Tarascon-sur-Ariège, de nombreuses grottes sont répertoriées, parmi lesquelles les plus célèbres sont Niaux, Bédeilhac et Lombrives. Au XIIe et XIIIe siècles, certaines d’entre elles ont été fortifiées, notamment Ornolac, Verdun et Bouan, dans la vallée de l’Ariège, afin de compléter le système défensif du Comté de Foix.

Les Spoulgas de Bouan sont les mieux préservées. Elles sont mentionnées pour la première fois dans les textes en 1272 et étaient la propriété des comtes de Foix. Situées à 500 mètres au nord de Bouan, entre Ussat-les-Bains et Sinsat, elles sont visibles depuis la RN 20. On peut clairement distinguer l’entrée de l’une d’entre elles ainsi que son mur crénelé.

Aujourd’hui, les gardiens de Las Gleizes sont responsables de l’entretien et de la mise en valeur du site. Parking sur la place du village, près de la mairie. Balade pour accéder au site.

À la découverte du site médiéval de Bouan

© MN Salvaing