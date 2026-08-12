Informations pratiques

Les Aires

VISITE GUIDÉE DE ST-MICHEL DE MOURCAIROL

Parking du château de Mourcairol Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des vestiges du château médiéval et de sa chapelle par l’Association Les Mais de St Michel.

RDV sur le parking du château accès route de Lamalou en direction des Aires puis route de Saint Michel, avant le Moulinas. Il y a 2km de côte en voiture jusqu’au parking. Inscription auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52.

2h. Compter une petite marche de 900m environ avec un D+40m.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de St Michel de Mourcairol vous proposent une visite guidée des vestiges du château médiéval et de sa chapelle.

Libre participation

RDV sur le parking du château accès route de Lamalou en direction des Aires puis route de Saint Michel, avant le Moulinas. Il y a 2km de côte en voiture jusqu’au parking.

La visite dure environ 2h. Compter une petite marche de 900m environ avec un dénivelé de +40m.

Inscription auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52. .

Parking du château de Mourcairol Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52

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English :

Guided tour of the ruins of the medieval castle and its chapel, led by the Les Mais de St Michel Association.

Meet at the castle parking lot: access via Route de Lamalou toward Les Aires, then Route de Saint Michel, before reaching Moulinas. It’s a 2-km drive to the parking lot. Register with Etienne at 06 08 87 21 52.

2 hours. Expect a short walk of about 900 meters with an elevation gain of 40 meters.

L’événement VISITE GUIDÉE DE ST-MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB