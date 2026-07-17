Visite guidée de Tarquimpol, Maison du Pays des Étangs, Tarquimpol

Informations pratiques

Visite guidée de Tarquimpol Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Pays des Étangs Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Tarquimpol, petit village du Saulnois posé sur une presqu’île de l’étang de Lindre, cache une histoire étonnante. Au cœur d’une nature préservée classée Natura 2000, ce site fut autrefois une importante agglomération gallo-romaine, comme en témoignent la présence passé d’un immense théâtre antique et de nombreux bâtiments encore enfouis sous la presqu’île et l’étang. Entre patrimoine archéologique, paysages d’étangs et monuments chargés d’histoire comme l’église Saint-Étienne ou le château d’Alteville, Tarquimpol offre une immersion unique entre nature et histoire.

Maison du Pays des Étangs 8 rue du Théâtre, 57260 Tarquimpol Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est La Maison du Pays des Étangs est un centre d’interprétation visant à présenter la faune et la flore remarquable de l’Étang de Lindre, mais aussi son patrimoine culturel.

Nommé Decempagi lors de la période gallo-romaine, le village de Tarquimpol était situé sur la voie romaine de Metz à Strasbourg. Il possédait un temple et un théâtre pouvant accueillir environ 10 000 personnes, ce qui en faisait un des plus grands de tout l’Est de la Gaule. Tarquimpol est une ancienne commune du département de la Meurthe. Annexée au Bezirk Lothringen par le traité de Francfort, elle prend le nom allemand de Taichenphul. Elle fut intégrée au département de la Moselle lorsqu’elle redevint française après la Première Guerre mondiale. Le château d’Alteville est constitué de deux bâtisses en vis-à-vis. La première est édifiée par Étienne Toupet en 1564 quand il obtient le fief d’Alteville du duc Charles IV de Lorraine. C’est une maison forte typique avec une tourelle, des meurtrières et des fenêtres à meneaux. La seconde, construite en 1698 par Charles Palléot, un officier de cavalerie, est un pavillon carré de deux étages flanqué de deux ailes.

Tarquimpol, petit village du Saulnois posé sur une presqu’île de l’étang de Lindre, cache une histoire étonnante. Au cœur d’une nature préservée classée Natura 2000, ce site fut autrefois une comme…

©OTPS