Visite guidée de Terra Vinea, Terra Vinea, Portel-des-Corbières

Informations pratiques

Visite guidée de Terra Vinea 19 et 20 septembre Terra Vinea Aude

Places limités. Réservation fortement conseillée sur la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

️ A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Terra Vinea met en place 2 visites guidées exceptionnelles par jour, à 10h30 et 15h00 (places limitées – réservation fortement conseillée).

✨ Plongez dans l’histoire à travers une visite commentée riche en anecdotes (visite audio-guidées le reste de la journée) !

La visite se conclut par une dégustation offerte de vins locaux (ou jus de raisin) rigoureusement sélectionnés.

Prolongez votre découverte autour d’un repas au restaurant Le Grenache, situé au cœur du site. Il vous accueille dans un cadre exceptionnel pour une pause gourmande aux saveurs régionales.

Terra Vinea 15 Chemin des Plâtrières, 11490 Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières 11490 Aude Occitanie 04 68 45 87 68 http://www.terra-vinea.com Embarquez dans le Terra Vinea Express pour une balade à travers la garrigue languedocienne et accédez à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand chai souterrain du sud de la France.

Installez-vous aux pieds de cette galerie entièrement rénovée et assistez à un spectacle de son et lumière grandiose.

Plongez-vous dans la cathédrale souterraine pour un voyage à travers l’histoire du vin, sur les traces des romains grâce à une reconstitution d’une villa gallo-romaine, en passant par l’époque médiévale mise en scène à travers la présentation d’une taverne.

Les galeries souterraines grandioses de Terra Vinea vous permettront de découvrir une multitude de musées retraçant l’histoire de la vigne et des vignerons, vieux outils, atelier du forgeron, atelier du tonnelier, galerie des mineurs… Autant de scènes reconstituées qui vous feront revivre les gestes de nos ancêtres.

️ A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Terra Vinea met en place 2 visites guidées exceptionnelles par jour, à 10h30 et 15h00 (places limitées – réservation fortement conseillée).

©Benjamin Mourot