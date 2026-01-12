Visite guidée De terre et de feu Place Saint-Germain Auxerre

Visite guidée De terre et de feu

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06

Des premières poteries rudimentaires aux créations artistiques les plus contemporaines, l’Abbaye Saint-Germain vous invite à parcourir 4 000 années de production céramique à travers des pièces provenant des musées d’Auxerre, de collections privées et d’ateliers d’artistes audacieux.

Suivez le commissaire d’exposition, le samedi 7 février à 14h30 durée 1h30 gratuit

Suivez le guide, le 11, 13, 18, 20, 25, 27 février et le 4 et 6 mars à 15h durée 1h gratuit tout public .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Visite guidée De terre et de feu

