VISITE GUIDÉE DE TOURBES Tourbes

Tourbes
Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte des demeures médiévales du village ainsi que des nombreuses maisons vigneronnes des faubourgs.
– Départ minimum 5 personnes Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.
English :
Under the guidance of a guide, discover the medieval houses of the village as well as the numerous winegrowers’ houses in the suburbs.
German :
Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers die mittelalterlichen Häuser des Dorfes und die zahlreichen Winzerhäuser in den Vororten.
Italiano :
Sotto la guida di una guida, scoprite le case medievali del villaggio e le numerose case dei viticoltori in periferia.
Espanol :
Bajo la dirección de un guía, descubra las casas medievales del pueblo, así como las numerosas casas de viticultores de los suburbios.
