VISITE GUIDÉE DE TOURBES Tourbes

VISITE GUIDÉE DE TOURBES

Place de l’Église Tourbes Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03 2025-08-26

Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte des demeures médiévales du village ainsi que des nombreuses maisons vigneronnes des faubourgs.

– Départ minimum 5 personnes Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

English :

Under the guidance of a guide, discover the medieval houses of the village as well as the numerous winegrowers’ houses in the suburbs.

German :

Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers die mittelalterlichen Häuser des Dorfes und die zahlreichen Winzerhäuser in den Vororten.

Italiano :

Sotto la guida di una guida, scoprite le case medievali del villaggio e le numerose case dei viticoltori in periferia.

Espanol :

Bajo la dirección de un guía, descubra las casas medievales del pueblo, así como las numerosas casas de viticultores de los suburbios.

