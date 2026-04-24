Visite guidée de Trestraou à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec
Visite guidée de Trestraou à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec jeudi 13 août 2026.
Perros-Guirec
Visite guidée de Trestraou à la découverte des villas balnéaires
Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Découverte des maisons balnéaires et hôtels de la baie de Trestraou ainsi que l’histoire de leurs bâtisseurs, le long d’un circuit depuis la plage de Trestraou et retour au même endroit.
Visite guidée gratuite proposée par l’ARSSAT. Durée 2h
Rendez-vous plage de Trestraou, devant la Rotonde à 10h
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Limité à 25 personnes .
Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Visite guidée de Trestraou à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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