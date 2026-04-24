Perros-Guirec

Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Histoire et découverte des maisons en longeant l’esplanade de la plage jusqu’au chemin de la messe.

Visite guidée gratuite proposée par l’ARSSAT. Durée 1h30

Rdv sur l’esplanade de la plage

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme. Limité à 25 personnes .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite guidée de Trestrignel à la découverte des villas balnéaires Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec